Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
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Döviz kurları haftaya düşüşle başladı

09.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:52
Döviz kurları haftaya düşüşle başladı

ABD seçimleriyle birlikte hızla yükselişe geçen döviz kurları hafta açılışı ile inişe geçti.

ABD seçimleriyle birlikte hızla yükselişe geçen döviz kurları hafta açılışı ile inişe geçti. Dolar 8,54'ten 8,02'ye kadar düştü. Aynı şekilde euro da 10,17'den 9,48 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

ABD seçimleriyle birlikte hızla yükselişe geçen döviz kurları hafta açılışı ile inişe geçti. Ayrıca Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" şeklindeki yazılı açıklaması döviz kurlarının düşüşünde etkili olan faktörlerden biri oldu.

Dolar yüzde 8,54'ten 8,02'ye kadar düştü. Aynı şekilde euro da 10,17'den 9,48 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

Öte yandan İran'da yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılar nedeniyle serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar, ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden'in kazanması ile son günlerde yüzde 14 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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