Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sude Nur Çakır'ın AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret eden Sude Nur Çakır'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

ZİYARETİN ARDINDAN ABB SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sude Nur Çakır, turnuvanın ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü skandal bir karara imza attı. Kulüp, Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN SERT TEPKİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, büyükşehir meclisinde, duruma tepki gösterdi. Yalçın şunları söyledi: "Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gündemde olan konu ile ilgili ABB Spor Kulübü sporcusu, milli sporcumuz ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Sudenur Çakır kardeşimizin kendisi, müsabakalarını izlediyseniz, oradaki tavrı asil ve milli bir duruşu ile örnek bir kardeşimizdir. Avrupa bilek güreşi şampiyonu olmuş bir kardeşimizdir.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın

Şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanlığımız Gençlik Kolları Başkanımız ve sonra İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile görüşerek tebriklerini kabul etmiştir. Bunun neticesinde spor kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumun 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum.

"BELEDİYE BAŞKANININ NASIL BİR ROZET TAKTIĞINI GÖRDÜK"

Buradan belediye başkanı seçilen parti başkanlarımıza ve üyelerimize seslenmek istiyorum; biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık diyorlar. Ancak sadece parti rozeti çıkarıp Türk bayrağı rozeti takmak sizi tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza ve gönlünüze taktığınız rozettir. Bugün bu uygulama ile belediye başkanının aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüş oldu.

"KARDEŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Bu adımdan geri atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız."