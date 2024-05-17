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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Audi A8 makam aracı tasarruf tedbirleri kapsamında iade etti. Yapılan açıklamada "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envanterindeki Audi A8 araç da iade edildi.

DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle;

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

MAKAM ARAÇLARINA SIKI TAKİP

Yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirler arası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Audi Kamu Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (44)

Vatandaş:

Diyanet işleri ne yapar? Lütfen bu mesajı yayınlayınız. İyi niyet ile cevap almak istiyorum.

357
3
yanıtYanıtla
Hamit Gündoğdu:

A-) olumlu hiçbir şey yapar. B-) otomobil dünyasını teknolojik anlamda adeta uzmanlasacak kadar bilgi sahibidir. C-) acayip bi şey yapar.. D-) ingilterden ev alır. E-) Avrupa ülkelerine dini yaymak için tatil seferleri düzenler. F-) hiç bu şey yapmaz...

yanıt12
yanıt2
İSKOÇYALI:

EL CEVAP: Halkın sırtına yapışıp, kanını emer. Devletin topladığı vergileri hortumlar, yemekten, içmekten işkembelerini büyütürler.

yanıt14
yanıt0
Özcan Özcan:

sakal bırakıyor sünnet diye,niye deveye binmiyor sünnet diye???

173
58
yanıtYanıtla
VEFA:

Aldın da binmedi mi?

yanıt26
yanıt42
Murat Celik:

özcan hosssstttt

yanıt29
yanıt51
kripto para:

valla dogru söz deveye binmesi lazim

yanıt55
yanıt21
bekir yapici:

boyu kisa oldugu veya giresunun bir köyünde dogup büyüdügü icin olabilirmi?

yanıt9
yanıt1
Ayaz hayat:

bugün cuma hutbesi konusu arabam gitti

117
10
yanıtYanıtla
kripto para:

cok dogruu

yanıt28
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