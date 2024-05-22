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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

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Lüks bir aracın, önünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli olduğunu gösteren kartla görüntülenmesi üzerine yapılan haberler üzerine Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada kartın sahte olduğu ve yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Trafikte lüks bir aracın önünde "Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görevli" kartının yer aldığının görüntülenmesi üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada aracın bakanlığa ait olmadığı belirtilerek kimlik kartının sahte olduğu ve yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiası doğru değildir.

İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğu tespit edilmiş olup konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilirken, ihtiyaç fazlası araçlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

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