Cumhurbaşkanı Erdoğan: Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararından büyük memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i tanıma kararı alan Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bu adımıyla ilgili büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, gelişmeyi "Vicdanlı karar" olarak yorumlarken "Batılı güçler Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de işgal bitmez." ifadelerini kullandı.

"KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan buradaki konuşmasında İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda, onlara destek sağlayanların da vebali vardır." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

7 Ekim'den bu yana Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze neredeyse enkaza döndü. Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Hastaneleri bombalayacak, gıda sırası bekleyen masumların üstüne bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda, onlara destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Gazzeli masumların kanı işgalcilerin alnına yapışmıştır.

"BATI NETANYAHU'NUN ARKASINDA DURDUKÇA FİLİSTİN'DE İŞGAL BİTMEZ"

Hamas önceki hafta ateşkes teklifi kabul ettiğini açıkladı. İsrail, uzlaşmaz tavrını sürdürdü. Refah'a saldırarak gerçek yüzünü gösterdi. Batılı güçler Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de işgal bitmez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları artıyor.

İsrail yönetiminin daha fazla insan ölmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi gerekiyor. İsrail, Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin topraklarını alenen gasp ediyor. Hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama sistem tarafından korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, bölgedeki birçok ülkede basın özgürlüğünde üst sıralarda yer alıyor.

1967 SINIRLARIYLA BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Güney Afrikalı dostlarımızın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri iletiyoruz. Türkiye, Filistin direnişçilerinin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. İsrail'e olan ihracat ithalat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bitirdik.

Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen dik duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. 229 gündür uygulanan soykırıma rağmen İsrail, Filistin halkının mücadele azminin yok edemedi. Filistin halkı öldürüldü, açlıkla, susuzlukla sınandı; işkencenin her türlüsünü yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem adına selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında sokakları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara teşekkür ediyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Gazze için destek gösterisinde bulunan öğrencileri ve hocaları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail bu vahşi savaşı aslında kaybetmiştir. Gazzeli kardeşlerimiz adlarını bir kez daha tarihe yazdırmışlardır. Filistin zafere ulaşacaktır. 1967 sınırlarıyla bağımsız ve egemen Filistin mutlaka kurulmalı.

3 AVRUPA ÜLKESİNİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacakları açıklamalarından büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere de aynı adımı atmalarına çağırıyoruz.

Türkiye olarak neredeyse bir sorun ve dram varsa tüm imkanlarımıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyurmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu ülkelerdeki büyükelçilerine derhal İsrail'e dönmeleri talimatını vermişti.

FİLİSTİN'İ 8 AB ÜYESİ TANIYOR

Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 Avrupa Birliği üyesi tanıyor.

TÜRKİYE'DEN KARARA DESTEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.