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Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

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Kamuda tasarruf paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuk olduğu tv100 ekranlarında Başak Şengül, Kübra Par ve Duygu Gözde Arslan'ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servisleri kaldırılacak çalışanlara ekonomik olarak destek sunulacağını ifade etti.

SERVİSLERİN KALDIRILMASI MESELESİ

Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak" dedi.

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN KAMU GÖREVLİLERİ

Birden fazla yerden maaş alan kamu görevlilerinin ücretlerine üst sınır getirilmesine ilişkin soru üzerine Yılmaz, kamunun geneli için yıllardır bir uygulama bulunduğunu ve ne kadar yönetim kurulu üyeliği olursa olsun maaşı dışında sadece bir yerden maaş alma hakkı verildiğini anlattı. Yılmaz, buna yönelik bazı istisnaların olduğunu belirterek, "Birtakım şirketlerde, kamunun ortaklığı olduğu yapılarda görevlendirilenler istisnai de olsa yüksek (maaş) alabiliyorlar. Kamuoyunda bir tepki oluştu bu konulara, adaletsizlik duygusu oluşturdu. Dolayısıyla bir genel sınır koyma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

"TASARRUF PAKETİ REFORMLARIMIZIN BİR PARÇASI"

Açıklanan tasarruf paketi için "Bizim reformlarımızın, yaptığımız çalışmaların bir parçası" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: Daha bütünlük içinde bakmak gerekiyor kamu dengelerine. İşin diğer harcama boyutları olduğu gibi gelir boyutu da var. Tahsilat oranını artırdığınız, kayıt dışılığı azalttığınız zaman gelir tarafından dengenizi iyileştirmiş oluyorsunuz. Toplu etkiyi, OVP'yi eylül ayında güncellediğimizde görmüş olacaksınız."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (14)

Ridvan Sönmez:

Kamu personeli günün en önemli saatlerini işte harcamaktadır. Ve kamu dışında tüm işler yasak ona. Bu yüzden devlet personeline iyi bakmalı

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Baba Yabgu:

Diğerleri günün en önemli saatlerinde keyif yapıyor zaten

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Mehmet Db:

sen memursun galiba aslında yanlış yapıyorlar size özel makam arabası tahsis etmeleri lazım günün en kıymetli saatlerini çalışıyorsunuz bu ülkede sabah işe gidip gece eve gelenler var kendinizi bulunmaz Hint kumaşı zanetmeyin

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Ahmet Turhan Hava:

Aman madur olmasınlar canım sonuçta asgari ücret alıyolar ! fazla imkanları yok ! Allah Celle Celâlûhû yardımcıları yardımcımız olsun.

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Seko:

O zama iki kitap okuyup sende menmur olaydın

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Nuri Aga:

Ne anladık bu işten. Ozaman tüm memura yol parası vermeniz lazım. Tanıdığım tüm öğretmen, memur vb ilçede, şehirde kalıp köylere kendi imkanlarıyla gidiyorlar.

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osman kara kara:

En tepede çalışan kamu görevlsine bir kısıtlama gelmeyecekmi? Sivri zekalılar anlar kimden bahsettiğimi :))

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Baba Yabgu:

Servis dolu gidiyorsa kalması daha mantıklı olabilir yol parası servis fiyatını geçer

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Vahit Tutal:

Böyle devleti daha çok masrafa koyursunuz ?? Servis yine iyiydi. Neyse Avrupa servislerimizi kıskanıyor galiba ??

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AbdulMetin:

İŞÇİ Hepinizden bıktı, Hepiniz binmişsiniz İŞÇİ'nin Tepe'sine vuruyorsunuz kırbacı, ama unuttuğunuz bir nokta daha var ALLAH var.

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