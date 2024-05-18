Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
Siirt'in AK Partili Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın alkol masasında bir kadınla çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. Koruması tarafından servis edildiği öne sürülen alkol masasındaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52'lik kesimini desteğini alarak Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanı seçilen Tayyar Özcan'ın alkollü bir mekanda bir kadınla çekilen görüntüleri tartışma yarattı. Özcan'ın ters düştüğü koruması tarafından servis edilen servis edildiği öne sürülen görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
GÖZLER YAPACAĞI AÇIKLAMADA
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Başkan Özcan, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Haberler.com olarak objektif habercilik ilkesi gereği bahsi geçen habere konu olan kişi ya da kişilerin açıklamasına da yer vereceğimizi belirtmek isteriz.