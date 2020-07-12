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Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR
12.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:03

Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık alışverişinde ise koronavirüs nedeniyle pazarlık değnek ile yapılıyor. 

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hareketlilik yaşanıyor. 

Küçükbaş hayvanlar 1000-2000 bin TL arasında satılırken, büyükbaşlar ise 6-10 bin TL arasında alıcı buluyor. Oltu'da haftasonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar koronavirüs nedeniyle tokalaşıp, kol sallamak yerine değnekle pazarlık yaptı. Tokalatmamaya özen gösteren satıcı ve alıcıların büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. 

Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Cansu, "Kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar  koronavirüs nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üteticilerini çok zor durumda bırakıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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