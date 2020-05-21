DHA YURT BÜLTENİ - 7 7Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı, 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekle öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın, maskeli olduğu ortaya çıktı.

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Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı, 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekle öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın, maskeli olduğu ortaya çıktı. Polis, her yerde kaçan maskeli saldırganı ararken, olay anında Kultaş'ın yanında bulunan 2 arkadaşının el swapları alındı.Salihli ilçesinde, dün akşam saat 23.15 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi: Murat Y., beraberine arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş'ı alıp, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna geldi. 3 arkadaş, araçtan inip, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Ancak bu sırada gelen motosikletli bir kişi, elindeki pompalı tüfek ile Ceren Kultaş'a 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobile binerek, akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN MASKELİYMİŞ Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.'yi ardından da Çağrı T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el swaplarını aldı.Murat Y. ve Çağrı T.'nin, "Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren'e pompalı tüfekle ateş etti. Biz de korkup araçla kaçtıkö dedikleri öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU Murat Y.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için olay yeri ile kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDIPolis, ayrıca Ceren Kultaş'ın cep telefonuna el koydu. Kultaş'ın öldürülmeden önce cep telefonuyla yaptığı görüşmeler ile mesajlaşmalar mercek altına alındı.

AMCASININ OĞLUNDAN YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIMCeren'in amcasının oğlu Burak Kultaş sosyal medyada genç kızın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son bulduö dedi. Kultaş paylaşımında, "Rahmetli amcam Cengiz Kultaş'ın kızı Ceren Kultaş daha 16 yaşındaydı. Bu gece Taytan da yaşanan cinayette hayatını kaybetti. Yarın sokakta yanınızdan geçebilecek bir kişi serinkanlılıkla 16 yaşında bir çocuğun canına kıydı. Erken doğmuştu minyon tipli bir kız çocuğuydu, daha çocukken babasını kaybetti. Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Caninin hastalıklı beynindeki sebebi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir çocuk hiçbir kadın hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Mekanın cennet olsun kardeşim, sen babanla buluştun, biz de elbet bir gün buluşacağızö ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Müslim SARIYAR/MANİSA,

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Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIMehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Hırsızın düşme anıAdli Tıp KurumuGenel ve detay görüntüler(Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı

BİLECİK freni boşalan TIR, önünde giden başka bir TIR aracına çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü tonlarca biber kasası yola saçıldı.Kaza, Bozüyük-Bilecik karayolunda meydana geldi. Bilecik'e giden Aytaç Yalçın kullandığı sebze yüklü 07 P 5307 plakalı TIR ile şelale rampalarına geldiğinde freni boşalınca aracın hakimiyetini kaybetti.

Önünde giden Hüseyin Üsgel yönetimindeki 54 ABN 086 plakalı TIR'a çarpan Yalçın'ın kullandığı TIR yan yattı.

Kazada TIR sürücü Yalçın yaralanırken, dorsesinde taşıdığı tonlarca biber kasası yola saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytaç Yalçın Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yan yatan TIR'daki tonlarca biber kasası yola saçılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA