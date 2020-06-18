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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkıkÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
18.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından 5 bin 900 binanın hasar tespitini yaptıklarını belirterek, "Bingöl'ün tamamında toplamda 638 binanın, Erzurum'un Çat ilçesinde 189 binanın, Erzincan'ın Tercan ilçesinde de 38 binanın ağır ve yıkık olarak tespiti yapıldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yerel Yönetimlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Elazığ'a geldi. Valilikte yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Depremden bu yana yapılan çalışmalarda, 5 bin 900 binanın hasar tespit çalışmasının tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, "Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum'un Çat ilçesinde 89 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan'ın Tercan ilçesinde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit edildi. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. İnşallah hafta sonuna kadar da detaylı bir şekilde tüm tespitleri yapıyor olacağız. Bunun dışında 700 kamu binası incelendi. Bu binalar içerisinde 1 okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı. 11 kamu kurum ve kuruluşunda da kısmi hasarlar meydana geldi. Hem Yedisu ilçemizin hem Elmalı ve Dinar köylerimizin enkaz kaldırma çalışmalarını da süratli bir şekilde bakanlığımız ve valiliğimizle birlikte başlattık ve hızlı bir şekilde de enkaz kaldırma süreçlerini yürütüyoruz. Diğer taraftan kamu binalarının tespitlerini yaptık. Hafta sonu gençlerimiz yüksek öğretim sınavlarına girecekler. Bu çerçevede okullarımızda tespitlerimizi yaptık. Riskli olan binaların tespitlerini Milli Eğitim Bakanlığı'mızla istişare halinde olmak suretiyle, onların can güvenliğini teminat altına almış olduk. Hiçbir şekilde risk teşkil edecek binalara gerekli tedbirleri almadan sokmayacağız. Bu konuda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.

'TARIM KÖYÜ UYGULAMALARI BAŞLADI'Enkaz kaldırma çalışmalarının yanında yapım çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle köylerimizde yapacağımız tarım köyü uygulamalarına aynı Elazığ ve Malatya'da yaptığımız gibi hem konutumuzu hem ahır uygulamamızı hızlı bir şekilde başlattı. İnşallah en kısa zamanda ihalelerimizi yapıp vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle depremin etkilerini de ortadan kaldırmış olacağız. Elazığ'da Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Karşıyaka Mahalleleri'mizde inşaatlarımızın incelemesini yapacağız. 1 yıl içerisinde de etaplar halinde vatandaşlarımıza teslimlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Elazığ'da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık. Bu çerçevede ihalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahallede inşaatlarımız devam ediyor. İlk inşaatlarımızı 8'inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 6-7 ay gibi kısa bir zamanda konutlarımızın teslimini yapar duruma geleceğiz. Orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugün toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı kentsel dönüşüm yasası kapsamında vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde, belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız ve vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında vergi, resim, harç gibi bedelleri yatırmayacaklar. Yine kira yardımı noktasında da bakanlığımız ve belediyemiz ile birlikte bu süreci yürütüyor olacağız. Rüstempaşa Köprülü Kavşağı ile ilgili olarak, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptı. Bu çalışma çerçevesinde ekiplerimiz yeni bir fizibilite çalışması yapmak suretiyle yeni yapılacak imarda binaların çekme mesafelerini köprüden uzaklaştırmak suretiyle köprümüzü koruyacak bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma sonunda köprümüzü daha verimli hale getirecek, yanında yürüyüş yollarının olduğu, kaldırımların geniş olduğu, binalarla mesafesinin 10 metre olduğu bir planlama ile birlikte yürüteceğiz. Dünyaya, Türkiye'ye örnek gösterilecek şehircilik örneğini de Elazığ'da yapmış olacağız. Diğer taraftan tarım köyü uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmaların hızlandırılması talimatını verdik. İnşallah onları da bu ay içerisinde etaplar halinde yapacağız. Biz her zaman vatandaşımızla beraber, onların rızasını almak suretiyle işlerimizi yürüttük. İnşallah bu anlayıştan da hiçbir şekilde uzaklaşmayacağız. Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. 1000 yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar, problemler yaşıyoruz. Dün Elazığ, Malatya'da yaşadık. Bugün Bingöl'de yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var. Çünkü bir deprem bölgesi kuşağı içerisindeyiz. Dolayısıyla riskli binalarla alakalı vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyorum. Riskli bina tespitlerini yapsınlar. Biz bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde projelerimizi yürütüyoruz. Sadece bunu yürütmüyoruz. İklim değişikliği sebebiyle Araklı'daki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Orada da vatandaşlarımızı kaybettik. Hemen oraya gitmek suretiyle iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında dere güzergahı üzerinde taşkın riski bulunan binaların taşınacağı sözünü verdik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bu çerçevede Araklı'da 278 konutun inşasına başladı. Yüzde 40 seviyelerine geldi. İnşallah bu projeyi de en kısa zamanda teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına almış olduk."Bakan Murat Kurum, açıklamanın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte kentte yapımı devam eden binaların şantiyelerini ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişiBakan Kurum'un konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Hafriyat kamyonu, hafif ticari araca çarptı: anne ve kızı öldü

KONYA'da iddiaya göre ışık ihlali yapan kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu anne   Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) öldü, oğlu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı. Kaza, 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre ışık ihlali yapan Hasan İbiş (60) yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Yıldız yaralandı yanında bulunan annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Ali Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızın cansız bedenide otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Korktuğu iddiasıyla kamyonu terk edip kaçan sürücü  Hasan İbiş, kısa sürede polis tarafından yakalandı. İbiş'in ilk ifadesinde "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi. 

Kaza yapan hafif ticari aracın arkasındaki aracın sürücüsü Ahmet Akkoç, kamyon şoförünün ışık ihlali yaptığını öne sürerek, "Biz yeşil ışık yandı hareket ettik. Kamyon şoförü ışık ihlali yaptı. Bizde hızla kalksak bize da çarpabilirdi" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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