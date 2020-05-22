Camilere müzikli saldırıyı paylaşan Banu Özdemir tutuklandı
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Camilere müzikli saldırıyı paylaşan Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'in farklı noktalarında camiler üzerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapan ve dün gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı.

Camilere müzikli saldırıyı paylaşan Banu Özdemir tutuklandı
22.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:17

İzmir'in farklı noktalarında camiler üzerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapan ve dün gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı.

İzmir'de birçok caminin hoparlöründen korsan olarak müzik yayınının yapıldığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl eski yöneticisi olduğu öğrenilen Banu Özdemir, dün gözaltına alındı. Özdemir'in sorgusunun ardından tutuklandığı öğrenildi. Olay, iki gün önce ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki birçok camiden İtalyanca 'Çav Bella' şarkısını yayınladı. Konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili paylaşım yapan CHP İzmir İl eski yöneticisi Banu Özdemir'in "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alındığını duyurmuştu. Tutuklanan Özdemir, sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımlar yapmıştı. Camilere yapılan saldırı dün de meydana geldi. Dün yine bazı ilçelerin camilerinden Selda Bağcan şarkısı çalındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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