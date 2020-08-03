Bakan Pakdemirli: Menderes yangını, yüzde 90 insan hatası kaynaklı
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Bakan Pakdemirli: Menderes yangını, yüzde 90 insan hatası kaynaklı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çile Mahallesi'nde çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangının başlama nedeniyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtip, yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Bakan Pakdemirli: Menderes yangını, yüzde 90 insan hatası kaynaklı
03.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:31

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çile Mahallesi'nde çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangının başlama nedeniyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtip, yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Menderes'te dün öğle saatlerinde başlayan ve 22 saat etkili olduktan sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde açıklama yaptı. Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, dün saat 13.24'te çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi. Pakdemirli, "2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel kullandık. Aynı zamanda onlarca yangınla mücadele edildi. Bu durumda iletişim kazaları olabiliyor. Geç saatlerde bir sitenin yandığına dair haber çıktı. Bu doğru değildir. Zarar gören sadece bir sitenin hidrofor kulübesidir. Onun dışında hiçbir yerleşim yeri zarar görmedi. Yangın bir savaştır. Her türlü kayıp olabilir. Ama güçlü orman teşkilatımız sayesinde büyük kayıplar yaşamıyoruz. Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kuruluş orman teşkilatıdır" diye konuştu.

Manisa'daki yangında ise 1 arazözün devrildiğini ve 3 yaralının hastaneden taburcu edilmek üzere olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, tedbirlerin önemine dikkat çekti. Pakdemirli, "Bu yangınların sık olması bize bazı tedbirleri hatırlatıyor. Özellikle orman alanlarında mangal kullanımı ile ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştüm. O da bu konuda tedbirler alacağını söyledi. Son günlerdeki yangınların 3'te 1'i anız ateşi nedeniyle başlamıştır" dedi. 'YANGIN PARÇA PARÇA ETKİLİ OLDU'Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla ilgili sabotaj iddiaları olduğunu da söyleyen Pakdemirli, çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğünü hatırlatarak, Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Buradaki yangın tamamen kontrol altında. 22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Cana ve mala gelmedi ama bir ağaç bile çok kıymetli. Parça parça da olsa Çile Mahallesi'nden başlayan yangın deniz kenarına kadar inen alanda etkili oldu. Korkumuz yangının birleşmesi ve alanın tamamen yanmasıydı. Parça parça yanması üzüntüyü bir miktar hafifletti."MANİSA YANGINI 67 SAAT SÜRDÜManisa'daki yangınla ilgili de açıklamalar yapan Bakan Pakdemirli, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığına dikkati çekip, "Manisa'da 31 Temmuz'da, saat 16.00'da yangın çıktı. Ama 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sarp arazide hava koşulları da bize yardımcı olmadı" diye konuştu. Türkiye'de nemin yüzde 9'a düştüğü yerler bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Üzerine benzin düşmüşçesine rüzgarın etkisiyle yangını yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'daki yangınla ilgili olarak özellikle buradaki araçları da oraya sevk ettik. 320 personel çalışıyor. Umarım birkaç saat içinde soğutma faaliyetlerine geçeriz" dedi.İZMİR'DE 1 HAFTADA 33 YANGINSon 1 haftalık yangınlarla ilgili genel bilgi veren Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 de ziraat yangını çıktığını açıkladı. Pakdemirli, "Toplam 227 yangınla teşkilatımız baş etti. İzmir'de de 1 hafta içinde 20 orman yangını 13 ziraat yangını olmak üzere toplam 33 yangına müdahale ettik. Yangınları karşılaştıracak olursak 2019 yılında aynı tarihlerde İzmir'de 15, 2020 de ise 20 yangınla karşı karşıyayız. Son 3 yılda ortalama adet olarak, bu yıl yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıya kaldık. Erken ve etkin müdahale ile yangın başına düşen alan miktarı eski yıllara göre daha az. 2017 de yangın başı yanan alan 6,26 hektar iken 2018'de 2,94, 2019 da 2,21 ve 2021'de ise 1,92 yani 1366 yangın çıkmış. 2629 hektar alan yangından etkilenmiş durumda" diye konuştu.'BİR ÇAKMAK YANSA TESPİT EDERİZ'Geçmiş yıllara göre bu yıl İHA'lar ve termal dronlar ile geceleri sevk ve idareyi sağlayabildiklerini anlatan Pakdemirli, "Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na dikkat çekmek istiyorum. Geçenlerde Seferihisar'da mangal yakan bir vatandaşı İHA'lar ile tespit etmiştik. Türkiye'de bir çakmak yansa tespit edebilecek düzeye geldik. Ama bize gelen ihbarların en az yarısı vatandaşlardan yapılıyor. Bu ihbarlar tüm teknolojik ekipmanlar kadar değerlidir. Vatandaşlarımız herhangi bir yerde büyük, küçük ne görürlerse bize ulaşsınlar. Erken müdahale ile daha fazla ağaç kurtarabiliriz" dedi. Yangınların yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:  

?"Kasıtlı olarak yangın çıkarıldıysa bunun cezası müebbet hapistir. Kusurlu olarak yangın çıktıysa da ciddi yargılama bedelleri ve hapis cezası vardır. Orman alanlarını kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Gerekli tedbirleri almalıyız. Menderes'teki orman yangının çıkış nedeni olarak şunu söyleyebiliriz. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Alan bölük pörçük yandığı için tespiti zor. Ama tahminlerimize göre 300-400 hektar alan yandı. Olayla ilgili bir gözaltı var. Bu kadar yangının çıktığı yerde tamamen iyi niyetli olmak saflık olur. Kolluk kuvvetleri araştırıyor. Eğer kundaklama varsa geçen sene terör bağlantılı biri yakalanmış ve müebbet hapis cezası almıştı. Bizim önceliğimiz yangınları söndürmek. Yangınların çıkış nedeni, çıkış yönü, yerleşim yerine yakınlığı ve diğer sebeplerden dolayı bazı şüpheler üzerinde duruyoruz. Menderes'te yangından zarar gören herhangi bir ev ya da ağıl yok. Manisa'da ufak hasarlar var. Türkiye'nin herhangi bir yerinde zarar olsa hasarların tespiti ve tazmini konusunda üzerimize düşeni yaparız"

 


Kaynak: DHA

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