Bakan Kasapoğlu: Adanalı taraftarlarımızın talepleri ve Adanalı sporseverlerin mutluluğu bizler... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da yapımı devam eden yeni stadyumdaki koltukların renk seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, taraftarların talepleri için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da yapımı devam eden yeni stadyumdaki koltukların renk seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, taraftarların talepleri için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik ve spor alanında Adana'da gerçekleştirilen yatırımları değerlendirmek üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Adana'da yapımı devam eden 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum çalışmalarının çok yakın zamanda tamamlanacağını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, stadyum koltuklarının yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.Bakan Kasapoğlu, UEFA standartlarında inşa edilen stadyumun koltuk renkleri noktasında Adanalı taraftarların beklentilerinin karşılanması konusunda çok hassas olduklarını, Bakanlık olarak önceliklerinin Adanalı sporseverlerin mutluluğu olduğunu söyledi.Stadyumdaki koltuk renklerinde Adanaspor ve Adana Demirspor kulüplerinin renkleri olması yönünde sporseverlerin talebi olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Stadyumun koltuk renkleriyle alakalı farklı alternatifler çalışılıyor. Adanamıza çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Ortada taraftarlarımızın ve spor camiamızın bir talebi varsa bunu çözme adına her türlü fedakarlığı yaparız" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, stadyumdaki koltukların renk seçimine ilişkin verilecek ortak bir karar neticesinde koltuk montajının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, videokonferans toplantısında Adana'daki sportif yatırımların daha önceden planlanmış ve bundan sonra yapılacaklar noktasında çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA