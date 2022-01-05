Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişinin, babası tarafından gönderilen kebap dürümün içerisinden uyuşturucu çıktı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişinin, babası tarafından gönderilen kebap dürümün içerisinden uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Erzin'de uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Yapılan bir ihbar üzerine H.Ş. adlı şahsa babası M.Ş. tarafından kurye aracılığıyla gönderildiği belirlenen kebap dürüm içerisine gizlenmiş kağıda sarılı uyuşturucu ile M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 1,7 gram eroin, İ.Ç. adlı kişinin yapılan üst aramasında ise 6,3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İ.Ç. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

 Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title