Balıkesir'de Mickey Mouse çantasıyla uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda bir kadın polis memurunun dikkatini çeken Mickey Mouse çantası şüphelileri ele verdi. Kadın çantasının üzerindeki Mickey Mouse adlı karakteri zula gibi kullanan şüphelilerden eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar çıktı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye 7/24 devam ediyor. Polis operasyonlarından yaka silken şüpheliler ise artık akla gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araçta bulunan Türkmenistan uyruklu A.Ç. (63) ve G.J. (39) şüphelilerin aranmasında ilginç anlar yaşandı. Aramaya katılan kadın polis memuru, şüpheli kadının taşıdığı çantanın bilinen bir marka olduğunu ancak üzerinde Mickey Mouse figürü olmaması gerektiğini fark etti. Çantayı inceleyen polis memuru Mickey Mouse figürünün sonradan eklendiğini fark etti. Figürü yerinden çıkaran polisler adeta bingo yaparak uyuşturucuyu yakaladı. Çantanın özel bölmesine saklanan 130 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu hapa el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete gönderildi. - BALIKESİR