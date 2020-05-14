AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DP'nin iktidara gelişinin 70. yılı açıklaması Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz. Milletten başka safımız yok. 'Yeter karar milletindir' diyerek yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 70'inci yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletindir" iradesiyle başlayan demokratikleşme çizgisinin, "Söz ve karar milletindir" diye devam ettiğini vurgulayan Çelik, millet adına çıkılan yolda şehit olan Başbakan Adnan Menderes ve şehit bakanları rahmetle andı.

Çelik, milletin demokrasiyi inşa etmek ve korumak için çok büyük bedeller ödediğini, başbakanını ve bakanlarını şehit verdiğini, darbelere, suikastlere, zulümlere rağmen yolundan dönmediğini belirtti.

Bu büyük yürüyüşün aynı zamanda bir milletin kendi iradesine sahip çıkma yürüyüşü olduğunu vurgulayan Çelik, o günden bugüne millet iradesini vesayet yoluyla çalmak isteyenlerin hep var olduğunu aktardı.

Çelik, milletin iradesini koruma mücadelesinin dünya demokrasi tarihinin en önemli mücadelelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Hala antidemokratik hevesler içinde olanlar var. Bunlara karşı mücadele sürüyor. Seçilmiş iktidara ve millet iradesine karşı antidemokratik hevesleri olanlar bugün daha sinsi. Demokratik söylemin altına gizlenmiş vesayet anlayışı ile daha sinsi yollarla hareket ediyorlar. Artık vesayetçi heveslerini demokratik söylemlerin altına saklıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Memleketin bir darbe gündemi yok ama bu siyasi kesimlerin darbecilikten başka gündemleri yok." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Geçmişte alenen askeri vesayet ya da yargı vesayeti yoluyla yaptıklarını bugün, demokratik işleyişin altını oyarak yapmaya çalışıyorlar. Demokratik kavramlara şeklen saygı gösteriyorlar ama milli iradenin neticelerinin meşruiyetini yok etme çabasını sürdürüyorlar. Daha sinsi şekillerle hareket ediyorlar. 'Yıkım siyaseti' bunların belirleyici özelliği. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesi ile açıkça kavga etmeyi bıraktılar, sinsice kavga ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti ve seçimlerin demokratik neticeleri ile kavga etmeleri bundan. Darbeci sözler söyleyip, 'Hükümet niye darbe tartışıyor?' diyenler bunlar. Meselenin farkındayız. Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz. Milletten başka safımız yok. 'Yeter karar milletindir' diyerek yola devam ediyoruz. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayat başladı. O günden bugüne emek verenlere, bedel ödeyenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimizi her türlü açık ve sinsi tehditten koruma kararlılığımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA