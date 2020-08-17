AK Parti İzmir'den ulaşım düzenlemesi tepkisi
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AK Parti İzmir'den ulaşım düzenlemesi tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de toplu ulaşımda yapılan düzenlemeden geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti İzmir'den ulaşım düzenlemesi tepkisi
17.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:49

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de toplu ulaşımda yapılan düzenlemeden geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Sürekli, "Arka sıradaki vatandaşlardan bunu çıkartmaya gerek yok" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir'de toplu ulaşımda aktarma sistemi düzenlemesi hakkında açıklama yapmak için Çiğli ilçesinde bulunan Egekent Aktarma Merkezi'nde toplandı. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Grup Başkan Vekili Av. Özgür Hızal, ulaşımda yapılan düzenlemelerden bahsetti. Özgür Hızal, "İlk binişlerde 3,56 liralık ulaşım ücreti 3,46'ya indirildi; ama hemen arkasından İzmir halkının büyük bir bölümünün kullanmış olduğu aktarma sisteminde ilk aktarmada 50 kuruş olmak üzere, ikinci aktarmada da 50 kuruş olmak üzere toplamda 90 kuruşluk bir zam yapıldı. Burada asıl önemli kritik husus 12 yıldır tıkır tıkır işleyen hiçbir problem olmayan ve gerçekten İzmirlilerin de takdir ettiği ücretsiz aktarma sistemi, cuma günü itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ret oylarına rağmen ortadan kaldırıldı" dedi.

"Arka sıradaki vatandaşlardan bunu çıkartmaya gerek yok"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi. Kerem Ali Sürekli, toplantıyı özellikle aktarma merkezinde yaptıklarını söyleyerek, "90 dakikalık ücretsiz aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılarak yapılan zam düzenlemesinden geri dönülmesini talep ediyoruz. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grubu olarak bunun takipçisi olacağız. 12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistemi niye değiştiriyorsunuz? Gerekçesi pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar etmesiymiş. Zarar ettiğinizi beyan ediyorsanız açıkça ve mertçe çıkar İzmirlilere 'zam yapıyoruz' dersiniz. Aslında bu da gerekli değildir. Başka kalemlerde bu sıkıntılar giderilir. Türkiye'de genel olarak bir sıkıntı oluştu pandemi döneminde. Biz iktidar olarak nasıl bunları telafi ettiysek, İzmir Büyükşehir Belediyesi de başka yollara bu zararını telafi ederdi. Arka sıradaki vatandaşlardan bunu çıkartmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Sürekli'den Soyer'e tepki: "Süratle eski sisteme dönülsün ve bu zamlar geri alınsın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, seçim döneminde 'İzmir'in nimetlerinden artık arka sıralarda oturan vatandaşların da pay alacağı' sözlerini de hatırlatan Sürekli, şöyle devam etti:

"Siz ne diyordunuz, 'İzmir'in nimetlerinden bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı. Bundan sonra arka sıradakilere bu payları vereceğiz' diyorsunuz. İlk icraatınız gidip şatoya yerleşmek oluyor. Arkasından da geliyorsunuz suya ve 90 dakikalık aktarma konusunda vatandaşın en önemli tasarruf kısmını iptal ediyorsunuz. Aziz Kocaoğlu'nun en başarılı icraatlerinden biri 90 dakikalık aktarma sistemiydi. Tekrar ifade ediyorum; süratle eski sisteme dönülsün ve bu zamlar geri alınsın. Arka sıradaki vatandaşlara kulak verin artık sayın Soyer. Reklamla değil, arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın. Onlara suyu verin, olmayan suya zam yapmayın. Ulaşımda onları mağdur etmeyin."

Yeni düzenlemede neler var?

Uygulamaya geçecek tarifeye göre tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenecek. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. İlk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. İkiden sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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