AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir' - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin bütün yaş gruplarında birinci parti olduğunu belirterek, "Türkiye'de Z kuşağı M kuşağı diyenler boşuna algıyla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye'nin gençlerini görsünler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin bütün yaş gruplarında birinci parti olduğunu belirterek, " Türkiye'de Z kuşağı M kuşağı diyenler boşuna algıyla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye'nin gençlerini görsünler" dedi.

Kocaeli'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 107. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya Numan Kurtulmuş'un yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ve davetliler katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin genç nesiller üzerinde algı yapmaya çalıştığını ifade ederek, AK Parti'nin tüm yaş gruplarında birinci sırada olduğunu belirtti. Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim çağrılarına da, "Her gün seçim istiyorsunuz. Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? 'Buluruz o adayı' diyorlar. İyi de biri ben Cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor, öteki de ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor. Öteki hanımefendi bugün değiştirmiş 'Ben başbakan olmak istiyorum' diyor" sözleriyle cevap verdi.

"AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir"

Gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı iddiaları hakkında konuşan Kurtulmuş, AK Parti'nin tüm yaş gruplarında birinci olduğunun altını çizerek, "Birileri Türkiye'nin gençleri şöyledir böyledir diyor. Tankın önüne yatan o genci unutmuyorsunuz dimi? Dünyanın başka bir yerinde böyle bir gençlik, böyle bir millet var mı? Bu millet yeri geldiği zaman tankın önüne yatıyor, yeri geldiği zaman her türlü fedakarlığı gösteriyor. Son zamanlarda şöyle laflar söylüyorlar, 'Türkiye'nin gençleri AK Parti'den uzaklaşıyor.' Hangi anketi getirip karşımıza koyarlarsa koysunlar, Türkiye'deki bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir. Türkiye'de Z kuşağı M kuşağı diyenler boşuna algıyla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye'nin gençlerini görsünler" dedi.

"Peki gelin yarın seçim yapalım desek kimi aday göstereceksiniz"

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına da yanıt veren Kurtulmuş, "Biz ne kadar rahatız değil mi? 2023'de Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz, onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Zaten biliyorsunuz ittifakları gizli, anlaşmaları gizli ama iş birlikleri açık olanlar var. Bugün de bir deklarasyon yayınlamışlar diyorlar ki 'Biz ittifak arayışında filan değiliz.' Arayışta değiller çünkü ittifaklarını gizli bir şekilde kurmuş vaziyetteler. HDP'den bahsediyorum. CHP ile İYİ Parti onlar ortada görünüyor, diğer partiler de yanlarında görünüyor. Peki her gün seçim istiyorsunuz. Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? 'Buluruz o adayı' diyorlar. İyi de biri ben cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor, öteki de ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor. Öteki hanımefendi bugün değiştirmiş 'Ben başbakan olmak istiyorum' diyor. İyi de değerli kardeşim başbakanlık sitemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok. 'Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitirip tekrar başbakanlığa geçeceğiz' diyorlar. İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış, başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşursunuz? Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğiniz şey nedir? CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partiler ne anlıyor? Seçimde sanki cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmeyecekmiş gibi konuşmayı ben siyaseten anlamıyorum. Biz bunu değiştireceğiz diyorlar, tabii ki yolu var. Nasıl cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiysek aynı yolu takip edip geriye döneceksiniz. Onun için de önce sandıktan birinci çıkacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirebilecek bir imkana sahip olacaksınız. Ama siz diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Yıllardır bunu söylüyorsunuz. Ne gelsin? Belli değil, kim gelsin? Hiç belli değil. Bu millet de diyor ki biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara cumhurbaşkanı olması için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

(Harun Yıldız/İHA)

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir

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