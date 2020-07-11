AK Parti Ankara Gençlik Kolları'ndan Ankara'da Ayasofya kararı için şükür duası
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları'ndan Ankara'da Ayasofya kararı için şükür duası

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları'ndan Ankara'da Ayasofya kararı için şükür duası
11.07.2020 07:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 07:53

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılması nedeniyle sabah namazı kılarak şükür duası etti. Sabah namazına Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen AK Parti'li gençler, namazın ardından şükür duası etti.

Namaz sonrası Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Yıldız, basın açıklaması yaptı. İstanbul'un Fethi ve Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin, yeni bir çağın habercisi ve Türk-İslam medeniyetinin en önemli hadisesi olduğunu söyleyen Yıldız, "Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya'da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz" ifadelerini kullandı.'KARARA KARŞI DURUŞ, HAK İHLALİ DEMEKTİR'Kararın, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi anlamına geldiğini kaydeden Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve düşünceleri, istek ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır."

Yıldız'ın açıklamasının ardından beraberindeki grup, 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' diye slogan attı ve tekbir getirdi.

Kaynak: DHA

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