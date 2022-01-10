ANKARA (DHA) - 73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında aralarında Nejat Daş ve Çetin Gönen'in de bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan Bataklık Operasyonu, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 kişi tutuklandı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan, Atilla Bakkaloğlu, Bekir Tamer, Bülent Kök, Selma Bilici, Sevgi Tamer, Taner Ağdoğan, Umut Ağdoğan, Mehmet Bilici, Onur Ayar, Samet Türkoğlu, Atilla Yıldırım, İlhan Acer, Mehmet Selim Akçay, Atilla Can Daş, Hanife Daş, Orhan Bozkurt, Servet Daş ile diğer sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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