İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı"