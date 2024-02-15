İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KAFES-40' operasyonlarında Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda, örgüt elebaşılarından 2'si (1'i yurtdışında) dahil olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalandı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı"