İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'MV Sicilia' isimli yük gemisi karaya sürüklendi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma çalışmalarını başlattığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa