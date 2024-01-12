İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında; 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

ANKARA(DHA)