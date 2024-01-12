İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında; 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
ANKARA(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel