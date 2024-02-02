İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında, Gökhan Kuş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda örgüt elebaşı ve 13 şüpheli yakalandı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı."