İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-32' operasyonlarıyla İsmail Süner'in liderliğindeki suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya (Alanya) merkezli olarak gerçekleştirilen 'Kafes-32' operasyonlarıyla İsmail Süner'in liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlendi.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa