Düzce Belediyesi Süleyman Soylu Kültür Evi İhalesi
Düzce Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Süleyman Soylu Kültür Evi için ihaleye çıkılıyor. Romanlar için yapılacak olan kültür evi için tüm hazırlıklar tamamlandı. İhale sonucunda 246 metrekarelik bina yapılacak ve 180 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Roman kültürleri merkezde ön planda olacak.
Düzce Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Süleyman Soylu Kültür Evi ihaleye çıkıyor.
Romanlar için yapılacak olan kültür evi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Temeli geçtiğimiz aylarda atılan Süleyman Soylu Kültür Evi'nin yapım işi için ihaleye çıkılıyor. 29 Eylül'de gerçekleştirilecek ihalenin ardından 246 metrekarelik bina yapılacak. İhalenin tamamlanmasıyla 180 gün içerisinde teslim edilmesi planlanan merkez de Roman kültürleri ön planda olacak. - DÜZCE