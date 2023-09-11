Düzce Belediyesi Süleyman Soylu Kültür Evi İhalesi

Düzce Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Süleyman Soylu Kültür Evi için ihaleye çıkılıyor. Romanlar için yapılacak olan kültür evi için tüm hazırlıklar tamamlandı. İhale sonucunda 246 metrekarelik bina yapılacak ve 180 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Roman kültürleri merkezde ön planda olacak.