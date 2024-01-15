İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesap Bölücü Terör Örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, Kahraman Mehmetçiklere ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütü propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi yayarak provokatif amaçlar güden 170 hesap tespit edildi. Bu hesapların 133'ü yurt dışında bulunuyor ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı."