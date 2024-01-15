İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yurt dışında olan 133 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesaptan 133 şüphelinin yurt dışında olduğu, yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18'i yakalandı. 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

ANKARA DHA