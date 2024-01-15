İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yurt dışında olan 133 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18 kişi yakalandı
Abone Ol
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 170 hesaptan 133 şüphelinin yurt dışında olduğunu ve yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18 kişinin yakalandığını açıkladı. 19 şüpheli hakkında ise çalışmalar devam etmektedir.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 170 hesaptan 133 şüphelinin yurt dışında olduğu, yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18'i yakalandı. 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
ANKARA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel