Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 operasyonlarında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 305 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title