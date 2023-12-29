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Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-377 operasyonunda 29 şahıs yakalandı

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İstanbul merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-377' operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun terör örgütlerine yönelik olduğunu ve başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-377 operasyonunda 29 şahıs yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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