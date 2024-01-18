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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanlar-45 Operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve 3 gün süren 'Kahramanlar-45' operasyonlarının sona erdiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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