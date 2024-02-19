İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"