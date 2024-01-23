Süleyman Soylu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafını seçen Soylu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve ayın birlikte görüldüğü "Boğazın şahitliği" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Süleyman Soylu, "Spor"da tercihini Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy veren Soylu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Asraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafını seçti.

AA muhabirlerini kutlayan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, foto muhabirlerinin zor geçen 2023'ü resmettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve Gazze'de yaşananların fotoğraflarla anlatıldığını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir fotoğraf seçkisi belki bir yılı ancak bu kadar güzel özetler. Bu açıdan AA'ya teşekkür ediyoruz. Her yıl bize yüzlerce, binlerce sayfa karıştırmadan bir hafıza tazeliyor ve aslında o hafızanın en önemli özetini de ortaya çıkarıyor. Fotoğraflar AA'nın ve çalışanlarının ortaya koymuş olduğu mesleğine yakışır hassasiyeti, zor da olsa, bazen içi kan ağlasa da göz yaşı dökse de ortaya koyduğu mesleğinin gerektirdiğini insanlıkla buluşturma anlayışı burada bir kere daha ortaya çıktı."

Süleyman Soylu, insanların ötekileştirilmediği, büyük afetlerle karşılaşılmayan, Gazze'deki gibi insanlık suçuyla karşı karşıya kalınmayan yılların yaşanmasını diledi.