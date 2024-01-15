İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonunda 2 Bin 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 78 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-9' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'MERCEK-9' operasyonlarında; 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel