İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa