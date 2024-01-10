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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yakalama Operasyon 3.Sayfa Haberler

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