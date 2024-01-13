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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provakatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit olan Mehmetçiklere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. Yurt dışında bulunan 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provakatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi. Yurt dışındaki 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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