İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provakatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit olan Mehmetçiklere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. Yurt dışında bulunan 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provakatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi. Yurt dışındaki 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.