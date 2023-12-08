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Süleyman Soylu'nun yengesi vefat etti

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yengesi Havva Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yengesi vefat etti.

Süleyman Soylu, Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden dayısının hanımı Havva Reis'in cenazesine katıldı. Soylu'yu cenazede Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yalnız bırakmadı. Havva Reis'in cenazesi Darboğaz Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu'nun vefat eden kıymetli yengesi Havva Reis'e Allah'tan rahmet; bakanımız, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız büyüğümüzün mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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