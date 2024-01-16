İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik yapılan çalışmalarda 51 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.