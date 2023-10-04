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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında 37 şüpheli yakalandı

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli bölücü terör örgütüne (BTÖ) mensup kişi yakalandığını açıkladı. Ayrıca Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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