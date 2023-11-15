Ahmet Nur Çebi'nin acı günü: Kayınpederi toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi Özdemir Yazıcı, Karabük'te toprağa verildi. Cenaze törenine Yazıcı'nın ailesi, Çebi, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşamını yitiren kayınpederi Özdemir Yazıcı'nın cenazesi, Karabük'te toğrağa verildi.

DÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Karabük'teki özel hastanede dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Yazıcı'nın cenazesi, Şirinevler Camisi'ne getirildi. Yazıcı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Yazıcı'nın ailesi ve Çebi'nin yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Rafet Vergili, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkanları ile vatandaşlar katıldı.