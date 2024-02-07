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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Elazığ ve Konya'da Organize Suç Örgütleri Çökertildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, Elazığ ve Konya'da düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonları sonucunda, 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda toplamda 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Elazığ Konya Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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