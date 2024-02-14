Sorgun'da çiftçilere hububat yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı

Sorgun'da çiftçiler, hububat yetiştiriciliğinde kaliteli tohumluk kullanımı, üst gübreleme ve hastalıklarla mücadelede konusunda bilgilendirildi.

Sorgun Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, konuşmacı olarak katılan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yüksek verim için kaliteli ve sertifikalı tohumluk kullanılması, üst gübreleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sertifikalı tohumluk kullanımının tane veriminde yüzde 40 oranında artış sağlayabileceğini vurgulayan Soylu, "Tohumluklar özel ambalajlarında olmalı, ambalaj üzerinde etiket bulunmalı ve etiket üzerindeki bilgilere dikkat edilmelidir. Üst gübreleme kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikle üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Yağış veya sulama durumuna göre verilecek üst gübre (azotlu) miktarı değişmektedir." dedi.