Süleyman Soylu: AB Komisyonu raporu haksızlık ve ahde vefasızlık içeriyor

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile görüşerek Türkiye-Romanya ilişkilerini değerlendirdi. Soylu, AB Komisyonu'nun raporunu eleştirerek Türkiye'nin hak etmediği bir raporu kabul etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadı ve dünyanın yeni düzeni için Gazze'nin bir milat olacağını söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Son AB Komisyonu raporu hem bizi üzmüştür hem her alanda haksızlıklar içermektedir hem de bir ahde vefasızlık ortaya koymaktadır." dedi.

Soylu, Meclis'teki makamında Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile görüştü.

Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 145 yıldır güçlendiğini ifade eden Soylu, bakanlığı döneminde de Romanya'daki bakanlıklar ile iyi diyaloglar kurup işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Soylu, Tinca'nın büyükelçiliği döneminde ortaya koyulan işbirliğinin örnek olduğunu dile getirdi.

Romanya hükümetinin 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası ilk andan itibaren gerek arama kurtarma gerek maddi ve lojistik desteğini ortaya koyduğunu anlatan Soylu, bundan dolayı teşekkürlerini iletti.

Soylu, 145 yıllık ilişkilerin her alanda sonuçlarını gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları aştığını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli şirketlerinin de Romanya'da yatırımlarını sürdürdüğünü, bunun da kıymetli olduğunu ifade eden Soylu, Romanya'nın, Türkiye'nin AB yolculuğunda açık desteğini de ortaya koyduğunu söyledi.

"Son AB Komisyonu raporu hem bizi üzmüştür hem her alanda haksızlıklar içermektedir hem de bir ahde vefasızlık ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunan Soylu, Türkiye'nin hak etmediği, yanlı raporu kabul etmediklerini kaydetti. Soylu, Romanya'nın bu konuda da Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, canlı izlenen bir katliam olduğunu belirten Soylu, "Bu bir cinnet hali. Buna sessiz kalmak bir cinnet hali, bunu gerçekleştirmek bir cinnet halidir." diye konuştu.

Soylu, soğuk savaş dönemini, ABD'nin egemenliğindeki tek kutuplu dünyayı ve çok kutuplu ortaklık dönemini gördüklerini dile getirerek, "Şimdi Gazze dünyanın yeni düzeni için bir milat olacaktır. Zannediyorum bunun da bir parçasını göreceğiz. Dünyada grinin ortadan kalkacağı, siyah ve beyaz olacağı bir düzene dünya adım atmaktadır. Çünkü dünyanın vicdanı ve insanlığını vicdanı asla masumları öldürmeyi meşruiyet kılıfı içine sokamaz" dedi.

Çocukların ve gençlerin önünde katliamlar yaşandığını, bunun da yeni neslin vahşet ve şiddeti normalleştirdiği bir durumu ortaya çıkarabileceğini anlatan Soylu, kimi çocukların travmayla, kimisinin de şiddet ve vahşete özenerek büyüyeceğini söyledi. Soylu, bu durumdan da kendisini dünyanın efendileri olarak görenlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tinca, kendilerini ağırladığı için Soylu'ya teşekkür ederek, onu bir kardeş gibi gördüklerini söyledi.

Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden Tinca, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde bölgeye Romanya'dan da ekipler gittiğini anımsattı.

Deprem bölgesinde yeni inşaatlar yapıldığını dile getiren Tinca, Hatay'ın kendileri için de önemli olduğuna işaret ederek maddi yardımda da bulunacaklarını aktardı.

Tinca, Romanya'nın Türkiye'yi AB üyeliği için her zaman desteklediğini ve destekleyeceğini ifade ederek, AB Komisyonunun düzenleyeceği ikinci raporun daha olumlu olacağını ümit ettiğini söyledi. Tinca, AB'nin, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik olarak birlik için ne kadar önemli olduğunu da anlamasını umduğunu dile getirdi.