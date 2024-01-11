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İstanbul'da Interpol tarafından aranan 10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kafes-30' Operasyonu kapsamında, 6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ülke tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul'da yakalandı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Güvenlik Yakalama Operasyon 3.Sayfa Haberler

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