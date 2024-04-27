Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 13 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçu' operasyonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya merkezli 13 ilde bilişim sistemlerini kullanarak 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçu' işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya: "Antalya merkezli 13 ilde bilişim sistemlerini kullanarak 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçu'nu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı." - ANKARA