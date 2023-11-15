TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca ile görüştü. Soylu, görüşmede Romanya'nın Türkiye'ye verdiği desteği ve ticaret ilişkilerini vurguladı. Ayrıca Filistin-İsrail çatışmasına da değinen Soylu, Gazze'nin dünyanın yeni düzeni için bir milat olacağını belirtti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca ile görüştü

ANKARA - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca ile görüştü.

İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Meclis'teki makamında Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile görüştü. Soylu, Romanya'nın 6 Şubat depreminde ilk andan itibaren arama cve kurtarma ve maddi ve lojistik desteğini verdiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları aştı. Türkiye'nin önemli şirketlerinin Romanya'da yatırımlarını sürdürüyor. Romanya, Türkiye'nin AB yolculuğunda açık desteğini de ortaya koydu. Son AB Komisyonu raporu hem bizi üzmüştür hem her alanda haksızlıklar içermektedir hem de bir ahde vefasızlık ortaya koymaktadır. Türkiye hak etmediği, yanlı raporu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu, Filistin-İsrail arasındaki çatışmaya değinerek, "Bu bir cinnet hali. Buna sessiz kalmak bir cinnet hali, bunu gerçekleştirmek bir cinnet halidir. Şimdi Gazze dünyanın yeni düzeni için bir milat olacaktır. Zannediyorum bunun da bir parçasını göreceğiz. Dünyada grinin ortadan kalkacağı, siyah ve beyaz olacağı bir düzene dünya adım atmaktadır. Çünkü dünyanın vicdanı ve insanlığını vicdanı asla masumları öldürmeyi meşruiyet kılıfı içine sokamaz" şeklinde konuştu.

Tinca ise 6 Şubat depremlerinde bölgeye Romanya'dan da ekipler gittiğini hatırlatarak, Hatay'ın kendilerinin için önemini vurguladı. Tinca, "Romanya Türkiye'yi AB üyeliği için her zaman destekliyor ve destekleyecek. AB Komisyonunun düzenleyeceği ikinci raporun daha olumlu olacağını ümit ediyorum. AB'nin, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik olarak birlik için ne kadar önemli olduğunu anlamasını bekliyorum" diye konuştu.