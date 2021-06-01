31 Mayıs 2021 Haberleri
31 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
- Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası
- 2021/2022 sezonu transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak
- Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
- Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı
- Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı
- Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi
- Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı
- Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu
- Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası
- Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
- Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti
- Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
- Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arası bozuk mu? Hayranlarının yakaladığı doğum günü detayı çok su kaldırır
- Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
- Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
- Hepsi ekran başındaydı! Açılma kararını duyan kafe ve restoran işletmecileri sabahı bekleyemedi
- Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı
- Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu
- Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş
- Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
- Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı
- Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
- Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu
- Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek
- Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
- Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor
- Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek
- Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu
- Polis memuru evinde ölü olarak bulundu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi
- N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı
- Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem
- ABD'nin dinleme skandalına Macron ve Merkel'den tepki: Açıklama bekliyoruz
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi
- Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı