Çorum yerel haberi: AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı'na Verilen Hapis Cezasına İlişkin Haberi Paylaşan 5 Kişi İfadeye Çağrıldı

ERKAN KARACA

AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, hakkında muhasebecilik yıllarında açılan ve 6 yıldır süren davada mahkemenin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 ay hapis cezası verdiği karara ilişkin haberi paylaşan 5 kişi hakkında 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 5 kişinin ifadesi alınırken; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, söz konusu habere de erişim engeli getirildiğini söyledi.

Çorum'un AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım hakkında muhasebecilik yıllarında 'nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla açılan ve 6 yıldır süren davada karar açıklandı. Yıldırım'a 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 ay 10 gün hapis ve 4 in 980 lira para cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yıldırım'ın mahkeme kararıyla ilgili haberi paylaşan aralarında CHP Oğuzlar İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Davanın Türk Ceza Kanunu'nun "nitelikli dolandırıcılık" maddesinden açıldığını, cezanın ise 'görevi kötüye kullanma' maddesinden verildiğini belirten Tahtasız, şu açıklamayı yaptı:

"BU İŞİN TAKİBİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"6 yıl önce TCK'nın 158. maddesi nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan muhasebeci Muzaffer Yıldırım, altı yıldır bu dava devam ederken 2-3 gün önce bir basına haber düştü. Savcılık makamının geçen celselerde verdiği güveni kötüye kullanmaktan, TCK'nın 155. maddesinden cezalandırılması yönünde mahkemeye görüş belirtti. Sayın mahkeme, TCK'nın 155. maddesinden ceza vermiştir. Verilen bu karar sanık yönünde hakimin açıklanmasını geriye bırakma kararıyla sonuçlanmıştır. Muhasebeci Muzaffer Yıldırım altı yıl önce başlayan yargılama 'nitelikli dolandırıcılıktandır' sözünü maalesef farklı boyutlara çekmeye çalışmıştır. Sosyal medyada çıkan haberi ilçemizdeki paylaşan 5 vatandaşımız ve ilçe başkanımız hakkında karakola suç duyurusunda bulunmuştur.

Bu suç duyurusuyla alakalı diğer vatandaşlarımız burada da belgesi mevcuttur dün akşam hızlıca ifadeleri alınmıştır. Şimdi AKP'li bir muhasebeci belediye başkanının yargılanması 6 yıl sürerken hemen anında sosyal medyada paylaşılan bu kararı kaldırtıp ve ilçe başkanımız dahil şikayetçi oluyorlar. Burada üzücü bir şey daha yaşadık az önce, ilçe emniyet amirliğine, ilçe başkanımızla ve avukatımızla, yönetici arkadaşlarımızla geldik. Bize denilen şu; 'biz ifadeyi burada almayalım Savcı Çorum'da ifadeyi alacak'. Pazartesi günü ilçe başkanımız ve partililerimizle birlikte başkanımızın paylaşmış olduğu daha doğrusu sosyal medyada bir haber sitesinin paylaşmış olduğu metni paylaştığından dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar. Paylaşmalarından dolayı 5 vatandaşımıza ve ilçe başkanımıza suç duyurusunda bulunmuşlardır. Yani burada şunu da söylemek lazım; rahmetli önceki dönem genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın İsmet İnönü'nün dediği gibi, 'bu ülkede namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmalı ki, bu ülke düzelmeli'. Biz bu işin takibini bırakmayacağız. Buradan Oğuzlar halkından da özür diliyorum, yani keşke Oğuzlar bu tür olaylar ile anılmasaydı. Cevizi ile ünlü olan Oğuzlar ilçemiz, gerçekten daha güzel mutlu günlerde burada bulunmak isterdik ama iki defadır, bizler CHP olarak yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz."