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Manisa, Soma, 3. Sayfa

Vahşi cinayete kurban gitmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki farklı baraj gölüne atılan 22 yaşındaki Özcan Eren memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

09.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:00
Vahşi cinayete kurban gitmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki farklı baraj gölüne atılan 22 yaşındaki Özcan Eren memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinde ortadan kaybolarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren'in bir cinayete kurban gittiği ortağa çıktı. Ailenin bir televizyon programına konuk olmasıyla derinlemesine araştırılan kayıp olayının ardından adeta vahşet çıktı.

14 Mart tarihinde Soma ilçesinin Sevişler Mahallesi'nde baraj gölünde çevreki vatandaşlar tarafından kayıp Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol bulundu. Jandarma, polis ve uzman dalgıçlar baraj gölünde günlerce yaptığı aramalarda aynı vücuda ait birçok parça daha buldu. Cesedin iki farklı parçası da 42 kilometre uzaklıktaki bir başka baraj gölü olan Aydıncık Göleti'nde bulundu. Bulunan parçalar kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp Özcan Eren'in de ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştirildi. Yapılan DNA sonucunda bulunan parçaların kayıp Özcan Eren'e ait olduğu baba İsmail Eren'e bildirildi.

Gencin cenazesi aileye teslim edilerek memleketi Soma'nın Bayat Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Özcan Eren'in ailesi feryat ederken korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze namazında jandarma ekiplerinin uyarısıyla sosyal mesafeye uyularak 1 metrelik aralıklarla saf tutuldu. Talihsiz genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Özcan Eren'in katil zanlısı M.T. tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBİS yöntemiyle verdiği ek ifadede cinayeti itiraf etmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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