Soma'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe girişinde G.M. (23), G.M. (23), S.Y. (24) ve H.Ş'nin (23) bulunduğu otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 3 bin 10 sentetik ecza hap, 2 gram skunk ile 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.